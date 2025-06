Rusija v memorandumu s pogoji za mir v Ukrajini zahteva mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije, ter popoln umik ukrajinskih sil s teh ozemelj. Moskva zahteva tudi vojaško nevtralnost Ukrajine in prepoved delovanja tujih oboroženih sil na ukrajinskem ozemlju.