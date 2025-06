Opozorilo: cestne zapore v Ljubljani v času prometne konice Sportal Jutri se bo z etapo od Pirana do Škofljice začela 31. dirka Po Sloveniji. Kolesarska karavana se bo v času popoldanske prometne konice (okoli 15. ure) zapeljala tudi skozi Ljubljano, zato organizatorji v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pozivajo k upoštevanju navodil policije in strpnosti. To bo tudi priložnost za ogled kolesarskega dogajanja povsem opd blizu.

