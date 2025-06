Perutnina Ptuj v 120 milijonov evrov vredno širitev, na veliko bodo tudi zaposlovali Lokalec.si Družba Perutnina Ptuj načrtuje okoli 120 milijonov evrov vredno investicijo v prenovo in širitev proizvodnih zmogljivosti na lokaciji na Ptuju. Med drugim napovedujejo dodatnih 300 delovnih mest ter povečanje prihodkov in optimizacijo stroškov. Investicija bo obsegala celovito posodobitev in razširitev obstoječih zmogljivosti v mesnopredelovalni industriji, pri čemer bo poudarek na povečanju zmogl ...

Sorodno