Velik dosežek: na UKC Ljubljana odkrili dva nova gena Svet 24 Raziskovalci kliničnega inštituta za genomsko medicino UKC Ljubljana so nedavno odkrili dva nova genetska vzroka bolezni pri človeku, so danes pojasnili na novinarski konferenci. Odkrili so gen, povezan z atrofijo vidnega živca, ki lahko povzroči slepoto ter mutacijo genov, ki vodijo do nove skupine bolezni v razvoju možganov.

