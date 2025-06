Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so včeraj okoli 19.30 na avtocesti med predorom Dekani in Koprom ustavljali voznika avtomobila opel zafira, v katerem so se peljali štirje potniki. Voznik znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo odpeljal v smeri Ankarana in Hrvatinov ter skozi Cerej v Italijo. Policisti so na podlagi sporazuma med vladama Slovenije in Italije ...