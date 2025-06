Hudi nevihtni oblaki so zavzeli severni del Prekmurja. Toča, tudi v velikosti jajc, je klestila na širšem območju Gornjih Petrovcev. Kot smo poročali, je bilo izdano vijolično opozorilo za možnost toče v Prekmurju. In res je do tega prišlo. “Ekstremna velikost toče v Gornjih Petrovcih. V naši napovedi smo omenili možnost razvoja toče do premera sedem centimetrov. Očitno so nekateri kosi merili celo več,” so zapisali na Neurje.si. Kasneje pa so objavili še video.