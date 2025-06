Na gradbišču pod viaduktom Rebernice vlomili v več zabojnikov Primorske novice Včeraj, nekaj po 7. uri zjutraj, so policisti prejeli obvestilo o vlomu v več zabojnikov na gradbišču pod viaduktom Rebernice. Na kraju so policisti Policijske postaje Ajdovščina ugotovili, da je neznani storilec v času med 31. majem in 2. junijem letos pristopil do omenjenega gradbišča in iz več kontejnerjev ukradel različno orodje. Gospodarska družba je po prvih ocenah oškodovana za približno 10.000 evrov. Policija primer še preiskuje.

