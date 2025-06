CELJE Pogrešajo Marjana Ahtika (dopolnjeno) Novice.si S Policijske uprave Celje so sporočili, da so svojci pogrešili 79-letnega Marjana Ahtika. Zdoma je odšel danes ponoči, nazadnje pa je bil zjutraj opažen v Bukovžlaku v bližini Simbia. Oblečen je v modro majico in spodnji del rdeče kariraste pižame, najverjetneje ima oblečen tudi črn brezrokavnik. Obut je v črne copate. Pogrešani je plašen in se slabo orientira. Kdor bi ga opazil, naj takoj obves ...

