Deželak Junak danes v Mariboru, Selnici in Rušah: "To je bil eden lepših sprejemov" Maribor24.si Deželaka Junaka in njegovo dobrodelno karavano so danes na Trubarjevi ulici pričakali otroci iz mariborskih vrtcev in osnovnih šol, ganljiv sprejem pa so mu pred tem pripravili tudi v Selnici in Rušah.

Sorodno

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Zoran Janković

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor