Savšek se je predstavil koaliciji. Levica zadovoljna, SD in Svoboda brez komentarja. RTV Slovenija Kandidat predsednice republike Nataše Pirc Musar za guvernerja Banke Slovenije Simon Savšek se je predstavil koaliciji. V Svobodi in SD-ju srečanja niso komentirali, v Levici pa njegovo predstavitev ocenjujejo kot "korektno in vsebinsko zelo močno".

