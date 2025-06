120 let slovenskega filma: "Danes pozabimo, kakšna revolucija je bil nastanek filma" RTV Slovenija Ob 120-letnici slovenskega filma in 80-letnici delovanja Arhiva RS kot samostojne ustanove so v stavbi arhiva pripravili razstavo, ki popelje po štirih desetletjih slovenske filmske ustvarjalnosti - od začetka 20. stoletja do konca 2. svetovne vojne.

Sorodno