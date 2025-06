Z višjih predelov Trsta so danes popoldne nekateri opazili nad morjem oz. proti jugu oblak črnega dima. Gasilci so prejeli več opozoril in dogodek preiskali, so povedali za Primorski dnevnik, toda pravega odgovora niso dobili, ker na Tržaškem ni bilo požarov. Odgovor pa je prispel kmalu zatem. Zagorelo je na deponiji koprskega komunalnega podjetja na Serminu v predmestju Kopra, so sporočili koprsk ...