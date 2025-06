Telekom Slovenije z gigabitnimi hitrostmi in akcijsko ponudbo mobilnih paketov Naj Tehnozvezdje Avtor PR Telekom Slovenije je v celoti vstopil v svet gigabitnih povezav, povečal je hitrosti v fiksnem in mobilnem omrežju. Nedavno je nadgradil pakete NEO, ki vsi že nudijo gigabitne hitrosti na optiki. Zdaj je stopil še korak dlje in z začetkom junija (2025) vsem svojim naročnikom paketov Naj brez doplačila aktiviral tudi gigabitni mobilni internet v sodobnem omrežju. Priljubljeni mobilni paketi Naj ...

Telekom Slovenije

