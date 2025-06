Mladić zaprosil za predčasni izpust zaradi zdravstvenih razlogov Primorske novice Odvetniki bivšega poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića so na predsednico Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu naslovili prošnjo za predčasen izpust zaradi zdravstvenih in humanitarnih razlogov. Zdravniška služba v zaporu je namreč ocenila, da je 83-letni Mladić hudo bolan in da mu ostaja le nekaj mesecev življenja.

