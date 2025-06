VOLIČINA Družina

V župnijski cerkvi sv. Ruperta v Voličini so se na Florijanovo nedeljo, 4. maja, zbrali številni gasilci in gasilke iz Voličine in Selc pri maši, ki jo je daroval župnik Jožef Muršec. Zahvalili so se za vse dobro, kar jih je spremljalo na njihovi poti od lanskega leta. Pohvalijo se lahko tudi z veliko mladih, ki jih z veseljem sprejmejo medse in jim prenašajo znanje.

