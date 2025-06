Na Goričkem toča povzročila škodo na infrastrukturi, avtomobilih in v kmetijstvu Radio Ognjišče V občinah Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš po včerajšnjem hudem neurju s točo in vetrom nadaljujejo s sanacijo in ocenjevanjem škode. Poškodovani so bili številni objekti, javna infrastruktura, vozila, zelo velika škoda pa je nastala tudi na kmetijskih pridelkih.



