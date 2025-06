Ministra se bosta pogovarjala o Fernetičih Primorski dnevnik Glavni problem Fernetičev so kontrole na italijanski strani meje, ki pa se jih še ne bomo rešili, zato je treba skupaj iskati rešitve, kako povečati pretočnost prometa. To je glavni izsledek današnjega sestanka o problemu prometa pri mejnem prehodu pri Fernetičih, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Pobudo za sestanek je dala poslanka Gibanja Svoboda An ...