V Rogaški Slatini starejši moški ustrelil mlajšega sorodnika in nato še sebe RTV Slovenija S PU-ja Celje so sporočili, so včeraj v Rogaški Slatini dva mrtva moška. Ugotovili so, da sta se moška sestala ob glavni cesti, kjer je starejši moški mlajšega večkrat ustrelil s pištolo, kasneje pa je sodil še sebi. Vzrok policija še ugotavlja.

