Stroškov zaradi tožbe, ki jo je sprožil župan proti mestnemu svetu, bi naj bilo za več kot 100 tisoč evrov, to so odzivi svetnikov Lokalec.si Mariborski župan Saša Arsenovič ni uspel s tožbo zoper mestni svet zaradi odvzema ustanoviteljskih pravic v Javnem holdingu Maribor. Upravno sodišče je njegovo tožbo zavrnilo, sodba je že pravnomočna. Svetniške skupine odločitev pozdravljajo, a so zaskrbljeni zaradi enormnih stroškov, ki so nastali, medtem ko se župan še ni odzval. Spomnimo … Arsenovič je poskušal z upravnim sporom razveljaviti od ...

Sorodno