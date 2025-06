30-letni voznik pod vplivom drog zbežal in pri tem trčil v policijsko vozilo RTV Slovenija V petek popoldne je 30-letni voznik z nevarno vožnjo ogrožal promet. Ko so ga policisti poskusili ustaviti, jim je želel pobegniti, pri tem pa trčil v policijsko vozilo. Vozil je pod vplivom drog, brez vozniškega dovoljenja in neregistrirano vozilo.

