Več kot 500 pripadnikov služb iz siste ma zaščite in reševanja, varnostnih sil, prostovoljnih organizacij in lokalnih organov iz Slovenije, Furlanije - Julijske krajine, Veneta, Hrvaške in Nemčije bo sodelovalo na veliki čezmejni vaji GOin4Safety, med katero se bodo spoprijemali s scenarijem potresa magnitude 5,8 na širšem čezmejnem območju občin Nova Gorica, Gorica, Šempeter-Vrtojba , Miren-Kosta ...