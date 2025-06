Ste odjemalec pri Gen-I? Preverite, če so tudi vas oškodovali! zurnal24.si Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) namerava proti dobavitelju električne energije Gen-I vložiti kolektivno tožbo. Zaradi samovoljnega spreminjanja cen in drugih pogodbenih pogojev so bili njegovi gospodinjski odjemalci v obdobju od leta 2022 po izračunih skupaj oškodovani za več kot 180 milijonov evrov. Potrošnike vabijo, da tožbo podprejo.

