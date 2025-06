Hrvaški naborniki se bodo začeli uriti že januarja Nova24TV Hrvaška se je v luči spremenjenih globalnih geopolitičnih in varnostnih razmer, vse pogostejših naravnih nesreč in podobnih izzivov odločila za vnovično obvezno služenje vojaškega roka. Prvi naborniki bodo najkasneje s 1. januarjem pričeli z usposabljanjem. “Vojaška obveznost bo nastala v letu, ko bo državljan dopolnil 18 let. Takrat bo vpisan v vojaško evidenco,” je na današnji tiskovni konfe ...

