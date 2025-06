Obstajajo incidenti, ki so očitno tako eklatantni in očitni, da tudi slovensko pravosodje ne more pogledati mimo. Vrhovno sodišče je namreč sodnici ljubljanskega višjega sodišča Katarini Marolt Kuret, ki je odločala o tožbah glede posojil v švicarskih frankih, izrekel suspenz oziroma začasno odstranitev iz sodniške službe. Za ta ukrep se je odločil po prejemu obvestila o vložitvi predloga za izrek ...