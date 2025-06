Sodišče o sporu med med avstrijskim Bia Separations in slovensko družbo Sartorius Bia Separations: pogodba ni bila veljavna Primorske novice Ključne pogodbe med avstrijsko družbo Bia Separations in slovensko družbo Sartorius Bia Separations iz Ajdovščine, na podlagi katerih je slednja zatrjevala lastništvo pravic intelektualne lastnine, so bile po ugotovitvah sodišča v avstrijskem Železnem pravno nične, je sporočil stečajni upravitelj avstrijske družbe. Temeljile so namreč na ponarejenih dokumentih. Aleš Štrancar, ki sicer vodi ajdovsko podjetje, osebno meni, da ni bila ponarejena nobena pogodba.

