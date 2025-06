Han: Pahor ni član SD in ga ne moremo izključiti Primorske novice Borut Pahor ni član stranke SD, zato ga iz nje ne morejo izključiti, je ob kritikah vidnih članov SD do nekdanjega predsednika danes pojasnil aktualni prvak SD Matjaž Han. Za članstvo v stranki morajo posamezniki spoštovati in deliti socialdemokratske vrednote in plačevati članarino, je zatrdil.

