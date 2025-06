ZDA vložile veto na predlog resolucije Varnostnega sveta ZN o Gazi 24ur.com ZDA so pričakovano vložile veto na predlog resolucije o Gazi, ki so ga pripravile nestalne članice Varnostnega sveta ZN vključno s Slovenijo. Predlog resolucije, za katero je glasovalo 14 članic Varnostnega sveta, je zahteval takojšnje premirje, dostop humanitarne pomoči do prebivalcev Gaze in izpustitev talcev Hamasa.

