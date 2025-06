Domačinka Boissonova preseneča dalje: po zmagi nad Andreevo v polfinalu OP Francije 24ur.com Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu so že znane vse polfinalistke. Arini Sabalenka in Igi Swiatek sta se pridružili še Američanka Coco Gauff in Francozinja Lois Boisson. Gauffova je s 6:7, 6:4 in 6:1 ugnala rojakinjo Madison Keys, presenečenje turnirja, Boissonova, pa je bila s 7:6 (3) in 6:3 boljša od Rusinje Mire Andreeve.

