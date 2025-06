Portugalci z goloma Ronalda in Conceicaa izločili Nemce 24ur.com V Nemčiji se je začel zaključni turnir nogometne lige narodov. Na prvi tekmi sta se v Münchnu pomerili Nemčija in Portugalska, z 2:1 (0:0) so zmagali Portugalci. V drugem polfinalu se bosta v Stuttgartu pomerili še Francija in Španija.

