Nevihte bodo prinesle ohladitev Primorske novice Prizori ob morju so že poletni. Toplo morje privablja kopalce, tisti, ki ne marajo vročine, pa se že skrivajo v senci in jih ni na spregled vse do večera. Tako eni kot drugi bodo v prihodnjih dneh prišli na svoj račun. Ljubitelji poletja se lahko veselijo vročih in sončnih dni, ostale pa bo v nedeljo zvečer razveselila ohladitev.

