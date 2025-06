Zagnali so se za tatom in ga pridržali do prihoda policije Dnevnik 29-letnik je sinoči z vrta lokala v centru Ljubljane ženski ukradel torbico in pobegnil. Za njim se je zagnalo nekaj moških, ulovili so ga in ga pridržali do prihoda policije. Ti so ga prijeli.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Vladimir Prebilič

Milan Kučan