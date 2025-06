Številni zastoji na cestah in avtocestah, gorenjska cesta zaprta v smeri proti Ljubljani RTV Slovenija Zaradi prometne nesreče je zaprta gorenjska avtocesta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nastaja zastoj, za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti med priključkoma Brnik in Vodice.

Sorodno