Groenewegen v drugi etapi lovi rekord Boštjana Mervarja RTV Slovenija Druga etapa Dirke po Sloveniji kolesarje vodi od Velenja do Rogaške Slatine in je dolga 162,7 kilometra. Spet se pričakuje obračun sprinterjev, a gre za bolj razgibano in posledično bolj nepredvidljivo etapo kot včeraj. Prenos bo od 12. 45 na TV SLO 2.

Sorodno