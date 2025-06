Po slovenskih planinskih poteh do Los Angelesa ali Tokia, 35 tisoč prostovoljnih ur markacistov Sportal Planinske poti prepredajo večino Slovenije, pripeljejo nas na skoraj vsako vzpetino, a ne le to - po njih bi lahko prehodili četrtino poti okoli Zemlje. Za mrežo več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti v Sloveniji skrbi 950 prostovoljnih markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS), ki so urejanju poti lani namenili več kot 35 tisoč prostovoljnih ur, so zapisali pri PZS.

