Slovanovci po dvojni kroni prišli na okus: To je šele začetek nečesa večjega 24ur.com Rokometaši LL Grosist Slovan so na drugi tekmi finala Lige NLB z rezultatom 29:26 premagali Gorenje Velenje in se veselili prvega, zgodovinskega naslova državnega prvaka. Slovan je peta ekipa, ki je po slovenski osamosvojitvi osvojila državno prvenstvo. Na vrhu razpredelnice je Celje Pivovarna Laško s 26 naslovi, Gorenje Velenje jih ima pet, po enkrat so slavili Prule 67, Koper in Slovan. Na to l...

