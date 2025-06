Slovenski dnevi knjige: "Knjige so nevarne, ker iščejo in ponujajo resnico" RTV Slovenija Jubilejne, 30. Slovenske dneve knjige uokvirja slogan Drevo, beseda in človek, ki ga je navdahnil verz Edvarda Kocbeka. Festival se začenja na svetovni dan okolja, želi pa si "vrnitve k izvirom mirnega sobivanja, solidarnosti, umetniškega užitka. "

