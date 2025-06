“Država lahko naroča mimo javnega naročanja, tako da tle ne bo problemov s KPK” PORTAL PLUS Predsednik vlade Robert Golob meni, da lahko država naroča, kupuje stvari mimo postopkov javnega naročanja. Zato nas ne sme čuditi, da brez sramu ali zadrege prejema nedovoljena darila za politične protiusluge. V vsakem primeru gre za škandalozno obnašanje, ki ni vredno funkcije predsednika vlade in zahteva takojšnje ukrepanje Državnega zbora, z opozicijske in koalicijske strani. […]

