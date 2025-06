Evropska komisija: slovensko gospodarstvo ostaja odporno in nadaljuje rast kljub izzivom Vlada RS Evropska komisija je v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra 2025 predstavila celovit nabor dokumentov in priporočil, katerih cilj je okrepiti konkurenčnost, trajnost in odpornost držav članic EU v negotovih geopolitičnih in gospodarskih razmerah. Sveženj vključuje tudi prvo celovito oceno izvajanja prenovljenega okvira ekonomskega upravljanja, sprejetega v začetku leta 2024.

