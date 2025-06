Pevec uspešnice Take On Me ima Parkinsonovo bolezen 24ur.com Pevec skupine A-ha, ki je najbolj znana po uspešnici Take On Me, ima Parkinsonovo bolezen. Norveška skupina je novico sporočila na svoji spletni strani, kjer je objavila članek, ki ga je napisal avtor njihove biografije Jan Omdahl, v njem pa je zapisal, da je Morten Harket že dvakrat prestal možgansko operacijo.

