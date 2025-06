Dirka po Sloveniji: Kolesarji znova zapolnili celjske ulice in se vzpeli na Celjsko kočo (foto, video) Celje.info Kolesarji so se na drugi etapi 31. dirke po Sloveniji, ki poteka od Velenja do Rogaške Slatine (162,7 km), peljali tudi skozi Celje. Kolesarska karavana se je po startu v ... Beri dalje ...

Sorodno