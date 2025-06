Inšpektorat podjetju Kanes očita nepošteno prakso: 'Gre za neutemeljene očitke' 24ur.com Tržni inšpektorat je ugotovil, da je podjetje Kanes pri prodaji vzmetnic znamke Swiss+Bed uporabilo nepošteno poslovno prakso. Na inšpektoratu potrošnike, ki so bili zaradi tega oškodovani, obveščajo, da lahko od podjetja zahtevajo znižanje kupnine ali pa vračilo plačanega zneska. V podjetju pravijo, da so očitki neutemeljeni, saj da nikjer ne navajajo, da so vzmetnice izdelane v Švici....

Sorodno







Omenjeni Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Bojan Kumer

Jan Oblak

Borut Pahor