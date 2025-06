Vlada potrdila podnebni zakon: prihajajo kuponi za stavbe in promet ter dostop do 350 milijonov iz EU Finance V novi različici zakona so dodali člen, ki bo nevtraliziral morebitne podražitve goriva zaradi uvedbe emisijskih kuponov ETS 2.

