Objavili razpis za projektiranje obnove Kanina Primorske novice Občina Bovec je objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin, vključno z zamenjavo krožne kabinske žičnice in sedežnice Veliki Graben. Na ponudbe bodo v Bovcu čakali do 10. julija. Še prej si obetajo odločitev vlade o sodelovanju pri financiranju projekta.

