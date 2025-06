Medvedko, ki je napadla dve osebi, še vedno iščejo. In kaj, če je ne najdejo? N1 Medvedka z mladičema, ki je prejšnji teden napadla dve osebi, bi lahko do danes prepotovala tudi do 50 kilometrov od kraja napada, je povedal predsedn

