Miting presežkov v Mariboru: Demšar izenačil 18 let star državni rekord Sportal Filip Jakob Demšar je na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije, ki je potekala v Mariboru, v teku na 110 m ovire v finalu slavil s časom 13,78 sekunde in bil krepko pred tujimi tekmeci. V kvalifikacijah pa je s 13,56 izenačil 18 let star slovenski rekord. Na 100 metrov sta se izkazala Anej Čurin Prapotnik in Jernej Gumliar, ki sta se zavihtela med pet najhitrejših Slovencev vseh časov.

