Bizaren posnetek iz porodnišnice: "Kaj počneta Harry in Meghan?" #video SiOL.net Vojvodinja Susseška se je ob praznovanju hčerinega rojstnega dne spomnila na dan, ko se je rodila princesa Lilibet. Objavila je posnetek iz porodne sobe, na katerem skupaj s princem Harryjem plešeta in "twerkata", da bi sprožila porod. Nekateri so nad videnim navdušeni, drugi pa zgroženi in se sprašujejo: "Kaj počneta Harry in Meghan?".

