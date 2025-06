Novi obrazi inženirstva: podelitve priznanj na Dnevu inženirjev prihodnosti Svet 24 Na prvem Dnevu inženirjev prihodnosti, ki ga je organizirala Inženirska zbornica Slovenije, so bila podeljena najvišja priznanja za magistrska dela s področij gradbeništva, okoljskega, prometnega in gospodarskega inženirstva, strojništva ter energetike. Najvišja priznanja sta prejela Neja Fazarinc in Nejc Vovk, dogodek pa je s svojo prisotnostjo še obogatila inženirka leta Ljupka Vrteva.

