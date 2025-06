Španci v nori tekmi s 5:4 premagali Francoze in gredo po novi naslov Dnevnik Reprezentanci Portugalske in Španije bosta v nedeljo zvečer v Münchnu v finalu odločili zmagovalca Lige narodov za to dveletno obdobje, potem ko je slednja danes na Areni Stuttgart v spektakularni in dokaj nori tekmi premagala Francijo z izidom 5:4.

