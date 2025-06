"Kakšna nehvaležnost" – spor med Donaldom Trumpom in Elonom Muskom eksplodiral RTV Slovenija Med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim nekdanjim zaveznikom Elonom Muskom je počilo, saj sta se zapletla v hud spor. Musk je Trumpov davčni zakon označil za "odvratnega" in dodal, da bi Trump brez njega izgubil predsedniške volitve.

