Dvomov ni več. Državno suženjstvo je postala uradna doktrina te vlade. Kako si sicer drugače razložiti nedavne besede premierja, da ne bodo »dovolili, da bi zasebni kapital narekoval tempo reform in prihodnosti«. Če je Miha Kordiš pred leti dejal, da bi kapitaliste obral do zadnjega beliča in nato z bajoneti nagnal v morje, je izjava Roberta Goloba na neki način še bolj srhljiva. Pobegli član Lev ...